FC verliert ein weiteres Aushängeschild

Nun hat ein weiterer deutscher Nationalmannschaftsfechter den FC Tauberbischofsheim verlassen: Benjamin Kleibrink geht ab sofort für den Deutschen Fecht-Club Düsseldorf an den Start. Auf Initiative des damaligen SMT-Chefs Karl-Friedrich Schönleber kam der heute 33-Jährige 2008 als frischgebackener Florett-Olympiasieger nach Tauberbischofsheim.

„Nach zehn Jahren ,Tauber’ ist letztlich der Zeitpunkt gekommen, wieder in die Heimat zurückzukehren. Ich bedanke mich für die schönen Jahre und wünsche dem FC Tauberbischofsheim für die Zukunft alles Gute“, sagte der viermalige Deutsche Meister den Fränkischen Nachrichten auf Nachfrage. Weiter wollte sich Benjamin Kleibrink nicht zu dem Vereinswechsel äußern.

Der Florettspezialist startete in den vergangenen zehn Jahren zwar für den Fecht-Club Tauberbischofsheim, trainierte aber die meiste Zeit in Bonn bei seinem „Ziehvater“ und Bundestrainer Uli Schreck. Vom Olympischen Fecht-Club Bonn war er damals auch nach Tauberbischofsheim gewechselt.

Es war nun aber nicht so, dass er dem Fecht-Club „TBB“ nur zu „Werbezwecken“ diente. Im Oktober 2016 kandidierte er bei den Wahlen zum neuen Vorstand mit den Worten: „Ich will mithelfen, dass der Verein und das Fechten in Deutschland wieder an Stellenwert gewinnen. Ich bin alleine und würde mit allen zusammenarbeiten, die sich vorgestellt haben.“ Die nötigen Stimmen erhielt der Olympiasieger damals allerdings nicht.

Gewählt wurde im Oktober 2016 unter anderem Lothar Derr. Er sagte gestern zum Ausscheiden von Benjamin Kleibrink aus dem FC Tauberbischofsheim: „Wir haben alles versucht, ihn zu halten und bedauern zutiefst, dass er nicht mehr für uns startet.“

Tokio 2020 ist das Ziel

Bereits im September hatte der einst so ruhmreiche Fecht-Club von der Tauber namhaften Aderlass zu beklagen: Mit Anne Sauer, Leonie Ebert und Carolin Golubytskyi verließ die „halbe Frauen-Florett-Nationalmannschaft“ den Verein (wir berichteten). Danach folgte noch Björn Hübner. Alle gingen zum FC Werbach, der danach in „Future Fencing“ umbenannt wurde.

Nun hat der FC von der Tauber ein weiteres Aushängeschild verloren, und aktuell gehören den Fecht- Nationalmannschaften nur noch folgende Athleten des FC Tauberbischofsheim an: Beate Christmann (Damen-Degen), Eva Hampel und Leandra Behr (beide Frauen-Florett) sowie Alexander Kahl (Herren-Florett).

Kahl wird zusammen mit Benjamin Kleibrink in den kommenden Monaten versuchen, sich mit der Florett-Mannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 zu qualifizieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018