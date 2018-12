Felix Klein holt sich den Turniersieg

Am Wochenende waren die Herrenflorettfechter des FC Tauberbischofsheim in Esslingen unterwegs, um sich den Sieg des Esslinger Burg-Cups zu holen. Gegen 132 Fechter konnte sich Felix Klein von Anfang an durchsetzen. Nach der Vorrunde auf Platz eins gesetzt behielt Klein diese Position bis zum Schluss bei und gewann im Finale gegen Marius Braun vom KTF Luftpold München mit 15:8. Arwen Borowiak musste in seiner Vorrunde vier Gefechte abgeben.

Der A-Jugendliche konnte sich im Laufe des Tages jedoch wieder zusammenreißen und gewann die Direktausscheidgefechte im 128er, 64er und 32er Tableau.

Im 16er stand ihm dann Vereinskollege Markus Hartmann gegenüber, welchen Borowiak mit 15:12 hinter sich ließ. Am Ende hieß es Platz 14 für Hartmann. Im Einzug um die besten Acht stand ihm ebenfalls ein Vereinskamerad gegenüber, dieses Mal Felix Klein, der das Gefecht auch für sich entschied.

Luis Klein erreichte, wie Markus Hartmann, die Runde der letzten 16, musste sich jedoch am Ende dem Österreicher Tobias Reichetzer mit 8:15 geschlagen geben. Maurice Bauknecht, Bastian Kappus, Paul-Luca Faul und Tom Gombos unterlagen im 64er K.O.-Gefecht den Fechtern Lucas Mottiat (Belgien), Elisha Yuno (Niederlande), Moritz Renner (TSG Weinheim) und Tobias Reichetzer (Österreich) geschlagen geben. fc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018