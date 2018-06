Florett-Frauen wollen wieder aufs Treppchen

Anzeige

Die beiden Herrenflorettfechter Benjamin Kleibrink und Alexander Kahl starten am 16. Juni in ihre Einzelwettkämpfe und werden gemeinsam mit ihren Teamkollegen André Sanita (OFC Bonn) und Peter Joppich (Koblenz) am 19. Juni in die Medaillenvergabe beim Mannschaftswettbewerb eingreifen. Auch die Florett-Herren bereiten sich in Bonn beim Stützpunktlehrgang unter der Leitung von Bundestrainer Uli Schreck auf die Saisonhöhepunkte vor. Alexander Kahl ist nach seinem Debüt bei der WM 2017 in Leipzig mittlerweile fester Bestandteil der Nationalmannschaft. fc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.06.2018