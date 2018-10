Gold und Doppel-Bronze

Das Junioren-Herrenflorettturnier fand am Sonntag in Burgsteinfurt statt. Luis Klein focht einen souveränen Start-Ziel-Tag. Er ließ nichts anbrennen, gewann ein Gefecht nach dem anderen und musste letztlich in der Finalrunde Teamkollege Bastian Kappus und im Halbfinale Nathan Wriedt auf die Plätze verweisen. Auch Bastian Kappus (Jahrgang 2004) legte eine Glanzleistung an den Tag. Als A-Jugendlicher im ersten Jahr schaffte er den Einzug ins 8er Finale und musste sich erst dort Luis Klein geschlagen geben. Für Maurice-Leon Bauknecht war es nicht ganz so erfreulich, da er bereits im 32er DA auf Teamkollegen Arwen Borowiak traf. Für Maurice letztlich Platz 26. Weitere Platzierungen: Merlin Borowiak (24), Lennard Walter (45), Benedikt See (57), Teymour Saifi (58) und Kiyan Teymour (108). fc/Bild: Fechtclub

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018