Goldmedaille für Herren des FC Tauberbischofsheim

Die Degen-Mannschaften des TSV Bayer Leverkusen und des FC Tauberbischofsheim haben sich gestern die Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig gesichert. Das Damendegen-Team aus Leverkusen in der Besetzung Ricarda Multerer, Alexandra Ehler, Kristin Werner und Paria Mahrokh besiegte im Finale die Vertretung des Heidenheimer SB (Vanessa Riedmüller, Sophia Weitbrecht, Anna Jonas, Anna Hornischer) mit 45:29.

Leverkusen hatte über die Stationen TV Hoffnungsthal (45:18) und den FC Offenbach (45:22) das Finale erreicht. Heidenheim setzte sich zunächst gegen die EFG Essen mit 19:9 durch und besiegte im Halbfinale den FC Tauberbischofsheim mit 37:36. Rang drei ging an die Damen des FC Tauberbischofsheim, die sich im Gefecht um Bronze mit 45:34 gegen den FC Offenbach durchsetzten.

Leverkusen bezwungen

In der Herrendegen-Entscheidung hatte in diesem Jahr der FC Tauberbischofsheim die Nase vorn. Andre Hoch, Samuel Unterhauser, Rico Braun, und Maximilian Meszaros bezwangen im Finale den TSV Bayer Leverkusen (Fabian Herzberg, Marco Brinkmann, Lukas Bellmann, Fabian Bürger) mit 45:30. Zunächst waren die Tauberbischofsheimer mit einem 45:28 gegen den gastgebenden FC Leipzig in den Wettbewerb gestartet, überwanden im folgenden Viertelfinale den FC Offenbach mit 45:37 und blieb im Halbfinale gegen den Heidenheimer SB mit 43:42 siegreich.