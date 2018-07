Hartung verpasst die Medaille

Anzeige

Max Hartung hat gestern seine zweite WM-Einzelmedaille nach Bronze 2015 klar verpasst. Der Säbel-Europameister von 2017 und 2018 muss bei der WM in China einen frühen Knockout hinnehmen.

Wütend pfefferte Max Hartung seine Waffe durch die Luft. Denn die Medaillenhoffnungen des Säbel-Europameisters bei den Fecht-Weltmeisterschaften in China blieben unerfüllt. In einer Neuauflage des EM-Schlusskampfs von Novi Sad schied der 28-Jährige beim 7:15 gegen den Russen Kamil Ibragimow im Achtelfinale aus. Für Benedikt Wagner, Europameister von 2016, war beim 14:15 gegen den Weltranglistendritten Eli Dershwitz aus den USA ebenfalls unter den Top 16 Schluss.

„Er hat einen super Riecher gehabt und war heute einfach besser als ich“, ließ Hartung nach seinem erneuten Achtelfinal-Aus zu Ibragimow wissen. Der Deutsche war auch 2017 bei der WM in Leipzig im Achtelfinale gescheitert. Nun will Hartung in der Team-Entscheidung „Vollgas“ geben.