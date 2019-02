Heathcock holt Bronze

Auch am zweiten Tag der Kadetten-Europameisterschaft in Foggia macht der deutsche Nachwuchs auf sich aufmerksam. Der Eislinger Antonio Heathcock gewann nach einem knappen Halbfinale die Bronzemedaille. In diesem spannenden Gefecht führte er lange und musste sich am Ende dem späteren Europameister Emanuele Nardella aus Italien geschlagen geben.

„Antonio hat heute wieder eine klasse

...