Nein, eine Party wird es am 13. August nicht geben. Grund genug hätte Benjamin Kleibrink vom FC Tauberbischofsheim allerdings, denn an diesem Tag jährt sich der Olympiasieg des heute 32-Jährigen zum zehnten Mal. „Die Erinnerungen sind schon noch sehr präsent, aber ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt“, sagte Kleibrink nach seinem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften.

Mit diesem war und ist der Linkshänder allerdings nicht zufrieden. „Eigentlich muss ich gegen Alex gewinnen“, glaubte er zu wissen. Mit 12:15 war er seinem Tauberbischofsheimer Vereinskollegen Alexander Kahl im Halbfinale unterlegen und benannte auch gleich den Grund für seine Niederlage: „Ich habe voll Bock zu fechten, aber ich habe mich einfach nicht richtig unter Kontrolle.“

Die knapp zehn Jahre zwischen dem Gold-Gewinn in Peking und Bronze bei den „Deutschen“ waren bewegt: 2012 holte er bei Olympia in London mit der Mannschaft noch einmal Bronze, beendete dann, mit 27 Jahren, seine Laufbahn und widmete sich seinem Wirtschaftsstudium. Nach einem halben Jahr im Beruf kehrte er Ende 2015 auf die Planche zurück, um der deutschen Florett-Mannschaft bei der Olympia-Qualifikation 2016 zu helfen. Vergeblich. Nun hat „Benny“ Kleibrink beschlossen, noch bis Olympia 2020 weiterzumachen – und startet weiter für den FC Tauberbischofsheim.