Im Viertelfinale war gegen Koreaner Sanguk Oh Schluss

Beim Weltcup in Algier am 17. November starteten die Säbelfechter in die Saison. Bester deutscher Fechter war Benedikt Peter Wagner (TSV Bayer Dormagen) mit Platz 11 vor seinem Vereinskollegen Matyas Szabo auf Platz 12. Im Viertelfinale verlor Wagner gegen den Koreaner Sanguk Oh und Szabo ebenfalls gegen einen Koreaner Hansol Ha. Ha gewann im Finale gegen den Italiener Luigi Samele.

Die Ergebnisse: 1. Hansol Ha (KOR), 2. Luigi Samele (ITA), 3. Enrico Berre‘ (ITA), 3. Sanguk OH (KOR), 5. Bolade Apithy (FRA), 6. Sandro Bazadze (GEO), 7. Tiberiu Dolniceanu (ROU), 8. Konstantin Lokhanov (RUS), 11. Benedikt Peter Wagner, 12. Matyas Szabo (beide TSV Bayer Dormagen), 21. Maximilan Hartung (TSV Bayer Dormagen), 25. Richard Hübers (TSV Bayer Dormagen), 43. Benno Schneider (TSV Bayer Dormagen), 68. Frederic Kindler (TSG Eislingen), 69. Robin Schrödter (TSV Bayer Dormagen), 78. Lorenz Kempf (TSV Bayer Dormagen), 80. Björn Hübner (Future Fencing Werbach), 107. Raoul Bonah (TSV Bayer Dormagen), 116. Luis Bonah (TSV Bayer Dormagen). fc

