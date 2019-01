Katharina Kozielski im Finale

Beim „arcona-Living-Cup“, Qualifikationsturnier der Junioren am Sonntag in Osnabrück mischten die A-jugendlichen Degenfechterinnen des FC Tauberbischofsheim vorn mit. Katharina Kozielski stand in den K.o.-Kämpfen erst einmal Pauline Loh (Heidenheimer SB) gegenüber, die Kozielski mit 15:8 besiegte. Danach folgte Ella Gödde (OFC Bonn), der Kozielski ebenfalls unterlag. Im Achtelfinale traf sie auf ihre Vereinskollegin Lina Zerrweck, die sich über die Stationen Ariane Rippert (Fechtzentrum Solingen) und Vanessa Heinz (Heidenheimer SB) kämpfte. Kozielski entschied das Vereinsduell für sich und stand Viktoria Hilbrig (Heidenheimer SB) im Viertelfinale gegenüber. Katharina Kozielski konnte das Gefecht nicht für sich entscheiden und landete am Ende auf Platz acht. Stelina Foot gewann gegen die Berlinerin Thora Heithecker (TSV Berlin-Wittenau) das 64er-K.o.-Gefecht, musste sich jedoch im 32er-K.o. Fiona Müller (ETUF Essen) geschlagen geben.

Die Platzierungen des FC Tauberbischofsheim: Katharina Kozielski 8., Lina Zerrweck 15., Stelina Foot 23., Chantall Häusler 34. und Sarah Toumi 52. fc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019