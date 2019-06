Kein guter EM-Auftakt für Deutschland

Am ersten Tag der Europameisterschaften in Düsseldorf sind die deutschen Fechter bei der Medaillenvergabe leer ausgegangen. Spätestens in der Runde der besten 32 war Schluss.

Die Reaktion von André Sanita zum Auftakt der Europameisterschaften in Düsseldorf drückte den ganzen Frust der deutschen Fechter aus. Der Bonner EM-Dritte von 2016 schlug sein Florett nach dem 7:15 gegen den

...