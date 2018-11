Kleiner in der Quote

Lukas Kleiner und sein Trainer Joachim Braun. © Fechtclub

Lukas Kleiner wiederholte eine Top-Acht-Platzierung in Offenbach und steht fest in der Quote. Am Samstag fand in Offenbach das zweite Qualifikationsturnier der Herrendegenfechter statt. Bei einem Teilnehmerfeld von 122 Fechtern, konnte Lukas Kleiner sich auf Platz sieben nach der Vorrunde kämpfen und gewann über die Stationen Johannes Weigl (Musketier Martdrewitz), Leon Gießer (FC Leipzig) und Fabio Murru (OFC Bonn) alle Gefechte bis ins Viertelfinale. Hier traf Degenfechter Kleiner auf Turniersieger Jonas Gudera (Heidelberg) und musste sich mit 7:15 geschlagen geben. Trotz dessen nominiert sich Kleiner für die kommenden Weltcups und holt sich wichtige Punkte für die deutsche Junioren-Rangliste. Mit Jan-Christoph Lochner und Sedat Bakay schafften es zwei weitere FC Fechter ins Feld der besten 16. Lochner verlor knapp gegen Alexej Schuchert (TSV Bayer Leverkusen) mit 13:15 und, der A-Jugendliche, Sedat Bakay musste sich Luca Husemann (EFG Essen) mit 11:15 geschlagen geben. fc

