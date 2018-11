Koreaner nicht zu schlagen

Das Team von Bundestrainer Uli Schreck wurde beim Florett-Mannschaftswettbewerb um den „Bonner Löwen“ Sechster und musste sich den Fechtern aus Korea geschlagen geben. In den Teamwettbewerb schickte Schreck Benjamin Kleibrink, André Sanita, Alexander Kahl und Luis Klein. Mit Platz 13 der Weltrangliste musste das deutsche Team bereits im 32er antreten. Der Gegner dort war das Team aus Kolumbien, das 32:45 besiegt wurde. Im 16er wartete dann die starke Mannschaft aus Russland auf die Deutschen. Bis zum dritten Gefecht lag Deutschland hinten, das dann aber von Kleibrink gedreht werden konnte. Die Führung wurde nicht mehr hergegeben. Sanita konnte im spannenden Schlusskampf den Siegtreffer zum 45:44 setzen. Im Viertelfinale gegen Japan verlor man 41:45. In den Platzierungsgefechten gewannen sie zunächst gegen China (45:25). Im Gefecht um Platz 5 gegen Korea stand es am Ende 42:45. „Nach dem Tiefpunkt bei der WM ist das heute ein positives Signal für die weiteren Turniere. Die Vorgabe heute war ganz klar, Russland zu schlagen, und das hat die Truppe super gemacht“, kommentierte Uli Schreck das Ergebnis in Bonn.

Die Ergebnisse des „Bonner Löwen“: 1. USA, 2. Italien, 3. Japan, 4. Frankreich, 5. Korea, 6. Deutschland, 7. Hongkong, 8. China. fc

