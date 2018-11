Künzelsauer Quartett holt Bronze

In der usbekischen Hauptstadt Taschkent landet das deutsche U20-Damensäbel-Team auf Rang drei. Alle vier Fechterinnen kommen vom FC Würth in Künzelsau. Einen riesigen Aufwand betrieben Lisa Gette, Julika Funke, Madeleine Becker (alle 18) und Anna-Lena Bürkert (19) mit ihrem Kurztrip in das 5000 Kilometer entfernte Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans. Gelohnt hat sich der Ausflug allemal: Bronze für das deutsche Nationalteam und einen Finalplatz unter den besten Acht im Einzel für Lisa Gette (7.). „Lisa hat erneut ihre Position in der Weltspitze unter Beweis gestellt“, urteilt Dominik Behr, Sportdirektor des FC Würth. Auch die Ergebnisse von Funke (15.), Bürkert (16.) und Becker (30.) seien in Ordnung.

Besonders erfreulich war aber das Mannschaftsresultat, an dem alle vier Fechterinnen des FC beteiligt waren. Nach einer Deklassierung Israels (45:6) folgte das Halbfinale gegen Usbekistan. Nach hartem Kampf unterlag das deutsche Quartett mit 37:45. Im Gefecht um Platz drei ließen Gette, Funke, Bürkert und Becker keine Zweifel an ihrer Stärke aufkommen und siegten locker gegen Bulgarien (45:32). fcw

