Künzelsauer Säbeldominanz

Funke, Gette, und Becker fliegen dann am 5. März nach Sotschi. Da für Funke in Kürze das Abitur ansteht, wird sie neben ihren Fechtsachen auch einige Schulbücher mit zur EM nehmen. „Ich hoffe, dass ich im Flugzeug und vor Ort die Zeit finde, etwas für die Schule zu machen.“ Der Einzelwettkampf der Juniorinnen findet am Freitag, 9. März, statt. Zwei Tage später steht die Teamentscheidung auf dem Programm.

Im vorigen Jahr gewannen die Schützlinge von Bundestrainer Vadym Shturbabin mit der Juniorenmannschaft die Bronzemedaille. Auch in diesem Jahr ist Shturbabin optimistisch: „Wir haben ein starkes Team und werden um die Medaillen mitkämpfen.“ db

