Letzte Chance auf Medaille

Die deutschen Vize-Europameister im Herrenflorett haben bei der WM in Budapest das Viertelfinale erreicht und die Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Fechter-Bund gewahrt. Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein und André Sanita gewannen am Montag das entscheidende Gefecht gegen Japan mit 45:37. Erster Gegner am Dienstag ist Frankreich.

Mit dem Einzug in die Finalrunde sammelten die Florettfechter zudem wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation, weil der ärgste Konkurrent Polen an Hongkong scheiterte (39:45). Das erste K.o.-Gefecht des vorletzten Wettkampftages hatte das deutsche Quartett mit 45:36 gegen Chile gewonnen. Die Finalrunde beginnt heute um 11.20 Uhr, ab 16 Uhr wird um Gold und Bronze gefochten. Bislang hat die 24-köpfige Mannschaft des Deutschen Fechter-Bundes in der ungarischen Hauptstadt noch keine Medaille gewonnen.

„Säblerinnen“ frühzeitig raus

Das wird auch bei den Säbelfechterinnen so bleiben, denn sie sind gestern in der Runde der letzten 16 an Korea gescheitert. Anna Limbach, Léa Krüger, Ann-Sophie Kindler und Julika Funke verloren am Montag das entscheidende Gefecht gegen Südkorea mit 39:45 und fechten nur noch in der Platzierungsrunde.

Die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist für die deutschen Säbelfechterinnen damit in der Mannschaft kaum noch zu schaffen.

Das erste K.o.-Gefecht in der Runde der besten 32 hatte das deutsche Quartett mit 45:38 gegen Iran gewonnen. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019