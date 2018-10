Lukas Kleiner schafft es in Bad Segeberg aufs Podest

Das erste Junioren QB-Turnier der Herrendegenfechter fand am vergangenen Sonntag in Bad Segeberg statt. Mit Lukas Kleiner, Sedat Bakay, Jan-Christoph Lochner und Benjamin Pleitz qualifizierten sich vier Fechter des Fechtclubs Tauberbischofsheim in den 64er-Direktausscheid. Bakay und Lochner verloren leider um den Einzug unter die besten 32 und landen auf den Plätzen 53 und 38.

Pleitz traf auf Manuel Rieblinger aus Augsburg, verlor mit 10:15 und beendete das Turnier mit Rangnummer 29. Kleiner hingegen focht sich souverän über die Stationen Tristan Matsulevits (Berlin Grunewald), Manuel Rieblinger (Augsburg) und Jan Talan (Augsburg) in das Halbfinale.

Nach einem starken Kampf, gegen Artur Fischer (Leipzig) mit einem Trefferstand von 10:15, schied Kleiner aus dem Turnier aus, brachte jedoch eine Bronzemedaille mit an die Tauber. Turniersieger wurde Artur Fischer (Leipzig), der im Finale gegen Fabio Murru mit 15:13 gewann.

Somit sicherte sich Lukas Kleiner auch einen Platz für die anstehenden Weltcups und wichtige Punkte für die Qualifikation der Europa- und Weltmeisterschaften sowie in der deutschen Rangliste. fc

