Medaillenbank? Das war einmal

Nach den ersten Weltmeisterschaften seit 1971 ohne Medaille herrscht Enttäuschung pur bei den deutschen Fechtern. Die Titelkämpfe in China machten klar: Der Weg zu den Spielen 2020 in Tokio wird mehr als steinig.

Niedergeschlagener Sportdirektor

Die Medaillenbank des legendären Tauberbischofsheimer Cheftrainers Emil Beck ist jetzt endgültig geschlossen. Um 13.06 Uhr Ortszeit in Wuxi wurde aus den schlimmen Befürchtungen bittere Gewissheit: Die deutschen Fechter beenden in China eine Weltmeisterschaft erstmals seit Wien 1971 ohne Medaille. „Es ist eingetreten, was eintreten konnte, was wir aber vermeiden wollten“, kommentierte der völlig niedergeschlagene Sportdirektor Sven Ressel das Geschehen. „Enttäuschung pur!“. Damit brachte er die Bilanz zwei Jahre nach den ebenfalls medaillenlosen Rio-Spielen auf den Punkt.

Als Anne Sauer im Florett-Viertelfinale gegen Frankreichs WM-Zweite Ysaora Thibus den Treffer zur 38:45-Niederlage hinnehmen musste, war es definitiv: Zum ersten Mal nach 47 Jahren bleiben deutsche Fechter ohne WM-Podestplatz. Die anderen Teams scheiterten schon im Achtelfinale. Mit Wehmut erinnern die deutschen Fechter sich nun an die Zeiten von Beck: Der 2006 gestorbene Trainer war ein „Medaillenschmied“. Er führte auf dem Höhepunkt seines Wirkens Anja Fichtel, Sabine Bau und Zita Funkenhauser bei den Olympischen Spielen 1988 zu Gold, Silber und Bronze mit dem Florett.