Mit einem „beispielhaften Teamgeist“

„Die Bronzemedaille hat sich die Mannschaft redlich verdient. Raoul, Frederic, Louis und Sebastian haben einen beispielhaften Teamgeist an den Tag gelegt, jeder hat für diesen Erfolg gekämpft. Das Trainerteam um Dan Costache hat sein Übriges beigetragen“, so das Statement von Markus Hartelt, dem stellvertretenden Delegationsleiter in Russland.

Frankreich gewann das Finale im Herrensäbel gegen Russland mit 45:39 und sicherte sich damit den EM-Titel.

Die deutschen Degen-Juniorinnen griffen in Sotschi nicht in die Medaillenvergabe ein. Bereits das Auftaktgefecht gegen Israel in der Runde der letzten 16 ging mit 37:45 verloren. Kim Treudt-Gösser (Solingen), Amelie Hanschke, Lea Mayer und Franziska Mayr (alle Heidenheim) unterlagen dann im ersten Platzierungsgefecht gegen Spanien mit 44:45 und setzten sich anschließend gegen Finnland (45:32) und Belgien (45:32) durch. Damit stand für sie am Ende Platz 13 zu Buche.

„Das Ergebnis war enttäuschend. Unser Anspruch ist eine Platzierung unter den Top Acht. Mit Rang 13 wurde das weit verfehlt“, so die kurze Einschätzung von Markus Hartelt.

Der Titel in der Mannschaftsentscheidung im Damendegen ging an Italien, das Russland mit 45:42 hinter sich ließ. dfeb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018