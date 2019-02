Nachwuchs beweist Klasse

Beim Sparkassen-Cup in Baden-Baden haben die Herren am Wochenende mit dem Florett um wichtige Punkte für die Rangliste gefochten. Am Samstag durften dann die A-Jugendlichen (U17) auf die Bahn treten. Mit insgesamt sieben Fechtern war der Fecht-Club Tauberbischofsheim vertreten. Nach einer fabelhaften Vorrunde war Teymour Saifi auf Platz eins gesetzt und startete die Direktausscheidung mit einem Freilos. Danach folgten Gefechte über Luca Thiergärtner (SV Esslingen), Len Müller (PSV Stuttgart).

Im Halbfinale gewann er gegen seinen Bruder, Kiyan Saifi, mit 15:14 und stand Vereinskamerad Benedikt See gegenüber, der sich , nach einem Freilos, gegen Vereinskollege Kimi-Michael Gunaratnam durchsetzte. Danach gewann Benedikt See gegen Paul Bauer (SC Korb) und Yoann Heyd (Frankreich, Souffelweyersheim). Im Halbfinale stand ihm Louis Vidal (Frankreich, ASM Belfort) gegenüber, den er mit 15:8 besiegte. Das Finalgefecht entschied Benedikt See mit 15:8 für sich. Eine gute Leistung zeigte auch Noah Heitz, der Noch -B-Jugendliche qualifizierte sich über ein Freilos und Siege über Leon Grieninger (TV Villingen) und Louis Vidal (Frankreich, ASM Belfort) unter die besten Acht. Alle Ergebnisse: 1. Benedikt See, 2. Teymour Saifi, 3. Kiyan Saifi, 6. Noah Heitz, 20. Ivo Wundling, 27. Kimi-Michael Gunaratnam, 29. Marcel Sautner.

Am Sonntag durften die Schüler und B-Jugendlichen um Medaillen kämpfen. Nach einer stabilen Vorrunde qualifizierten sich die FC-Fechter Marcel Sautner, Marcel Lieb und Ivo Wundling für die Direktausscheidung. Im Viertelfinale trafen Marcel Lieb und Ivo Wundling aufeinander. Beide FC-Fechter kennen sich vom Training und versuchten, keine Fehler zu machen. Das Gefecht ging knapp zugunsten von Ivo Wundling aus. Nach diesem vereinsinternen Gefecht folgte das Halbfinale. Hier stand Marcel Sautner Ivo Wundling gegenüber. Sautner setzte sich durch und gewann auch dieses Gefecht. Heitz bezwang im Halbfinale Theodor Anselm Eich (TSG Weinheim) mit 10:4.

Im Finale standen sich Noah Heitz und Marcel Sautner gegenüber. Sautner entschied die Begegnung mit 10:9 für sich. Bei den Herren in der Altersklasse U11 wurde nur eine Runde gefochten, ohne Direktausscheidung. Hier gewann Kai Wundling alle Gefechte und landete auf Platz eins. Alle Ergebnisse: U13/U14 – 1. Marcel Sautner, 2. Noah Heitz, 3. Ivo Wundling und 5. Marcel Lieb. fc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019