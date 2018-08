Beim Fecht-Club Tauberbischofsheim kehrt keine Ruhe ein: Nachdem die drei besten Florettfechterinnen Anne Sauer, Leonie Ebert und Carolin Golubytskyi kürzlich ihren Vereinswechsel hin zum FC Werbach bekannt gegeben haben (wir berichteten), geht nun ein weiterer Athlet diesen Weg: Björn Hübner. Am 21. August hat er sein Startrecht beim FC „TBB“ gekündigt und wird, nach Ablauf einer dreimonatigen Sperre, ab 21. November auch für den FCW starten.

„Ich habe offene und ehrliche Gespräche geführt“, sagte der Säbelfechter den FN und fügte an: „Wir sind aber nicht auf einen Nenner gekommen.“ Der Hintergrund dieses Wechsels sieht wie folgt aus: Der deutsche Einzel-Meister von 2010 entstammt aus dem FC Werbach und hat dort, bei seinem Heimatverein, seit einiger Zeit einen Vorstands- und Trainerposten inne. Er wollte eigentlich weiter für den FC Tauberbischofsheim starten, doch unterschwellig hörte man in den vergangenen Tagen immer wieder heraus, dass er am Wechsel der Florett-Mädels mitgewirkt haben soll. „Das stimmt aber nicht“, sagte Hübner. „Und da es in Zukunft immer nur Stress deshalb geben würde, habe ich diesen Schritt nun gemacht. Ich bin nun freier“, sagte der Olympia-Teilnehmer von 2012.

Und genau da will er wieder hin – zu Olympia 2020 in Tokio. Der FC „TBB“ habe ihm zwar in Person von Vorstandsmitglied Thomas Bayer weitere Unterstützung zugesagt; allerdings mit der Einschränkung, dass man diese nicht bis 2020 garantieren könne. „Finanziell macht der Wechsel für mich keinen Unterschied“, sagte der 32-Jährige. Seinen Mini-Job beim Fecht-Club in Tauberbischofsheim muss er nun freilich aufgeben, er freue sich aber darüber, auch weiterhin dort trainieren zu dürfen. Sein Haupt-Trainingsstützpunkt bleibt allerdings Dormagen. Im Moment ist Hübner im Nationalmannschafts-Säbel-Kader die Nummer fünf. Im Falle der Qualifikation der deutschen Mannschaft für „die Spiele“ würden die besten vier Sabreuere nominiert. Er muss also dran bleiben.

Christen bedauert Schritt

Mit Bedauern registriert man im Vorstand des FC „TBB“ den Weggang Hübners. Roman Christen, der Zuständige für Leistungssport, teilte den FN auf Nachfrage mit: „Der FC Tauberbischofsheim kann den Wechsel der Startberechtigung von Björn Hübner zum FC Werbach bestätigen. Ich habe noch am Morgen mit ihm 30 Minuten telefoniert. Letztendlich ist es seine Entscheidung für den Sport und für das Ziel, sich 2020 für Olymia in Tokio zu qualifizieren. Wir akzeptieren seine Entscheidung und wünschen ihm viel Erfolg beim Erreichen seiner sportlichen Ziele. Sein großes Engagement für den FC Tauberbischofsheim wird besonders im Bereich Säbel fehlen, und sein Ausscheiden wird hier leider eine weitere Lücke reißen.“

Zumindest einen kleinen Trost gibt es: Björn Hübner ist weiter Mitglied des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018