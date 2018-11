Nur einmal verloren

Beim Damenflorett-Weltcup in Algier belegte das Team von Bundestrainer Giovanni Bortolaso den fünften Platz. Das Team bestand aus Anne Sauer, Leonie Ebert (beide Future Fencing Werbach), Eva Hampel und Leandra Behr (FC Tauberbischofsheim). Das Viertelfinale gegen Italien verloren die Deutschen 38:45, so dass sie in die Platzierungsgefechte „fünf bis acht“ fechten mussten. Dort besiegten sie nach einer spannenden Aufholjagd Korea (28:27) und gewannen dann gegen Japan (45:24). Beim Einzelwettbewerb war Leandra Behr beste deutsche Fechterin auf Platz 26. Ergebnisse: 1. Frankreich, 2. Russland, 3. Italien, 4. Ungarn, 5. Deutschland, 6. Japan, 7. Korea, 8. China. stk

