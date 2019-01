Platz elf für den FC

Am internationalen Coupe d´Europe in Heidenheim nahm als amtierender deutscher Landesmeister die Herrendegenmannschaft des Fechtclubs Tauberbischofsheim teil. Rico Braun, Maximilian Mészáros, André Hoch und Samuel Unterhauser trafen nach einem Freilos in der 32er-Runde im anschließenden 16er-K.o. auf CSM Satu Mare aus Rumänien. Hier fochten die Degenspezialisten aus TBB einen guten Kampf und lagen lange in Führung. Erst am Schluss mussten sie sich den Rumänien geschlagen geben und verloren das Gefecht mit 32:37. Das zeigt, dass es noch etwas an Erfahrung mangelt. Platz elf zeigt auch, dass es für das Team noch Luft nach oben gibt. fc

