Podestplatz ragt heraus

Beim „Sparkassen-Cup“ in Künzelsau waren die Säbelfechter vom Fecht-Club Tauberbischofsheim in mehreren Altersklassen erfolgreich. Bei den A-Jugendlichen belegte Björn Hofmann unter 34 Teilnehmern aus vier Nationen den Silber-Rang. In der gleichen Altersklasse erfocht sich Ylvi Schillinger den fünften Platz. Tais Kuzmin wurde Zehnte, und Alina Hornak schloss den Wettkampf als 13. ab. Im Wettbewerb der aktiven Säbelfechterinnen erreichte Victoria Ehresmann den sechsten Platz. Ebenfalls auf dem sechsten Rang landete Eduard Funk bei den C-Jugendlichen. fc