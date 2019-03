Rita König springt für Carolin Golubytskyi ein

Bei den nordbadischen Meisterschaften sicherte sich die Damenflorett-Mannschaft von Future Fencing Werbach mit Leonie Ebert, Anne Sauer und der früheren Weltklassefechterin Rita König den Titel. Sie gewannen das Finale gegen TSG Weinheim 45:25. Wichtiger noch: Damit ist das Werbacher Team für die Teilnahme an der Deutschen Florett-Meisterschaften in Tauberbischofsheim am 24. März qualifiziert.

...