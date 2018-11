„Sehr enttäuschender Start“

Die internationale Wettkampfsaison der Fechter für die Disziplinen Damensäbel (Orléans), Herrenflorett (Bonn) und Damendegen (Tallinn) hat am Wochenende begonnen.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr traf sich in Bonn die Herrenflorett-Elite zum „Löwen von Bonn“. Das deutsche Team bestand, wie bei allen Heim-Weltcups aus 20 Startern. Keiner der Fechter qualifizierte sich über die Vorrunde direkt für den zweiten Tag, und so mussten alle in die Vorkämpfe.

Hier gab es bereits deutsche Duelle zwischen Luis Klein und Benjamin Kleibrink sowie Fabian Braun und Felix Klein. Aus diesen Paarungen qualifizierten sich Klein und Braun für die nächste Runde. Am Ende starteten Luis Klein, Marius Braun und André Sanita in der Hauptrunde.

Doch für die drei Deutschen war im „64er“ dann der Wettkampf zu Ende. Klein verlor gegen den Amerikaner Race Imboden, Sanita unterlag dem Amerikaner Itkin und Braun unterlag gegen den Franzosen Lefort. „Insgesamt gesehen, war das kein gelungener Einstieg in die Weltcup-Saison. Joppich, Kleibrink und Kahl gingen durch Infekte geschwächt in den Wettkampf. Die guten Leistungen der jungen Athleten Luis Klein und Fabian Braun haben mich dennoch gefreut“, ordnete Sportdirektor Sven Ressel die Ergebnisse ein.

Nur Funke im Hauptfeld

Nach einem Lehrgang in Frankreich ging es im Damensäbel nach Orléans. Mit zwölf Starterinnen nahm Bundestrainer Pierre Guichot am Weltcup teil. Nach der Vorrunde qualifizierte sich Julika Funke mit fünf Siegen und einer Niederlage direkt für die Hauptrunde.

Bei dieser einzigen Teilnahme an der Hauptrunde sollte es dann allerdings bleiben. Funke verlor ihr Gefecht im „64er“ 11:15 gegen die Koreanerin Seona Hwang. Ressel dazu: „Das war ein sehr verhaltener Auftakt in die Einzelsaison. Aber wir sollten auch noch nicht zu viel von unseren jungen Fechterinnen erwarten. Sie benötigen noch Zeit, um sich auch in der Aktivenklasse zu behaupten.“

Tallinn war der erste Weltcup im Damendegen, an dem ebenfalls zwölf deutsche Starterinnen teilnahmen. In einem großen Starterfeld von 258 Fechterinnen, schafften es lediglich Nadine Stahlberg und Patricia Derr, sich für das 64er-K.o. zu qualifizieren.

Patricia Derr im „64er“

Doch auch im Damendegen schaffte es keine Deutsche, über das „64er“ hinauszukommen. Stahlberg verlor 11:14 gegen Kang aus Korea und Derr gegen die Italienerin Marzani 10:15.

„Vom Gesamtergebnis gesehen ist es ein sehr enttäuschender Start in die Einzelsaison. Aber ich bin davon überzeugt, dass im Laufe der Saison die Ergebnisse besser werden“, bewertet Sven Ressel das Ergebnis. stk

