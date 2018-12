Silber für Kleibrink

An den 46. Militär-Fecht-Weltmeisterschaften in Nancy nahmen insgesamt 168 Fechterinnen und Fechtern aus 16 Nationen teil. Darunter waren auch 19 Sportsoldatinnen und -soldaten aus Deutschland.

Den Auftakt machten die Degenfechter. Hauptgefreiter Rico Braun und Hauptmann Rainer Schünke gingen für das deutsche Team in den Wettbewerb. In der Runde der letzten 32 besiegten sie jeweiligen Gegner, Yufeng Zhao aus China und Kryss Lambert aus Frankreich. Im Achtelfinale war dann für beide Endstation. Der 36-jährige Rainer Schünke unterlag Igor Reizlin (Team-Silber EM 2010) mit 7:15 und belegte am Ende den zwölften Platz. Einen Platz dahinter sortierte sich Rico Braun ein, der nach einem sehr ausgeglichenen Gefecht im Sudden Death gegen den Polen Mateusz Antkiewicz mit 6:7 unterlag.

Platz sieben für Anne Sauer

Im Damenflorett gingen Stabsunteroffizierin Anne Sauer sowie die beiden Hauptgefreiten Leonie Ebert und Kim Kirschen auf die Planche. Kim Kirschen unterlag in der 32er-Direktausscheidung der Chinesin Wenqian Gu mit 5:15 und wurde am Ende 18. Anne Sauer besiegte im Achtelfinale Chloé Jubenot aus Frankreich, unterlag dann aber im Viertelfinale gegen Yana Alborova aus Russland mit 13:15 und belegte den siebten Platz.

Leonie Ebert gewann im Achtelfinale souverän mit 15:7 gegen die Italienerin Martina Sinigalia. Im Viertelfinale traf die 19-Jährige dann allerdings schon auf die Olympiasiegerin und aktuelle Nummer eins der Welt, Inna Deriglazova aus Russland. In einem äußerst spannenden Gefecht, fehlte am Ende leider schlichtweg die Zeit, um das 11:13 gegen die spätere Militär-Weltmeisterin im Damenflorett noch zu drehen. Leonie Ebert erreichte damit den achten Platz.

Im Herrensäbel traten Hauptfeldwebel Björn Hübner, Stabsunteroffizier Richard Hübers und Gefreiter Lorenz Kempf an. Lorenz Kempf verlor gegen den Ukrainer Andriy Yagodka mit 6:15 und belegte am Ende den 17. Platz. Richard Hübers unterlag gegen den Italiener Alberto Pellegrini mit 11:15 und belegte den elften Platz.

Besser machte es Björn Hübner. Im Tableau der letzten 16 besiegte er den Russen Mark Stepanov mit 15:8. Im Viertelfinale traf der 32-jährige auf den Italiener Gabrielle Foschini. Hübner nutze zunächst seine Chance und dominierte anfangs das Gefecht, ehe der Italiener ein Mittel gegen den Werbacher fand und zum 14:14 ausglich. Den letzten Treffer setzte dann allerdings Foschini und Hübner beendete den Wettkampf auf dem siebten Platz.

Im Herrenflorett wurden die deutschen Farben vom Hauptgefreiten Benjamin Kleibrink, Stabsunteroffizier André Sanita und Unteroffizier Alexander Kahl vertreten. Dazu gesellte sich der Degenspezialist Rico Braun, der spontan für den gesundheitlich angeschlagenen Fabian Braun das Florett übernahm. Das deutsche Quartett qualifizierte sich geschlossen für den 32er-Direktausscheid. Dort rückte Benjamin Kleibrink mit Freilos direkt ins Achtelfinale vor. Sanita und Kahl gewannen souverän, während Braun sich erwartungsgemäß mit 9:15 gegen Alexey Cheremisinov geschlagen geben musste. Er belegte den 20. Platz.

Im achtelfinale verlor Sanita nach einem lange ausgeglichenen Kampf gegen den Brasilianer Guilherme Toldo mit 13:15. Auch Kahl schied aus, denn er musste sich im deutschdeutschen Duell gegen Kleibrink klar mit 6:15 geschlagen geben. Sie belegten am Ende die Plätze 16 und 11.

Im Viertelfinale traf Kleibrink auf den an Nr. 2 gesetzten Italiener Lorenzo Nista. In einem technisch und spannenden Gefecht behielt Kleibrink am Ende die Oberhand und gewann 15:13. Das Finale erreichte er mit einem Arbeitsieg von 15:13 gegen Guillaume Bianchi aus Italien. Im Gefecht um Gold musste sich Kleibrink nach verhaltenem Start mit 9:15 geschlagen geben.

Delegationsleiter Hauptmann Uli Döring fasste das Silbermedaille wie folgt zusammen: „Ich freue mich total über den Erfolg von Benny. Er hat den ganzen Tag super gefochten und sich von Gefecht zu Gefecht gesteigert.“

Im gut besetzten Teilnehmerfeld vom Damendegen, gingen Oberfeldwebel Monika Sozanska (Platz 17 im Endklassement) und Stabsunteroffizierin Ricarda Multerer (Platz 14) für die deutsche Equipe an den Start.

Im Herrensäbel trafen Björn Hübner, Richard Hübers und Lorenz Kempf in ihrem Auftaktmatch auf die ukrainische Mannschaft, die nahezu mit dem kompletten A-Team am Start war. Von Anfang an mussten die Deutschen einem Rückstand hinterher laufen. Am Ende unterlagen sie mit 39:45 und belegten Platz sechs.

Im Herrendegen musste die im Vergleich zu den anderen Teams eher unkonventionelle deutsche Mannschaft zunächst gegen das Team aus Schweden bestehen. Rico Braun, Rainer Schünke und Alexander Kahl dominierten diesen Mannschaftskampf von Beginn an und legten einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hin (45:33). Im darauffolgenden Viertelfinale traf das Trio auf Russland. Dieses Mannschaftsgefecht verlief sehr ausgeglichen. Rico Braun gelang es schließlich, die Russen um Pavel Sukhov im Sudden Death mit 43:42 in die Schranken zu verweisen. Das anschließende Halbfinale gegen Polen und der Kampf um Bronze gegen Frankreich gingen dann allerdings mit 35:43 sowie 34:45 klar verloren.

Im Damenflorett bekam es das deutsche Team mit Anne Sauer, Leonie Ebert und Kim Kirschen zunächst mit Italien zu tun. Nach einem etwas holprigen Start brachten sie das Gefecht mit 45:36 sicher nach Hause. Im anschließenden Halbfinale trafen die deutschen Sportsoldatinnen auf die komplette russische A-Nationalmannschaft um Olympiasiegerin Inna Deriglazova. Hier gab es eine 37:45-Niederlage. Im abschließenden Kampf um Platz drei gab es gegen die gastgebende Équipe Tricolore ein 22:45.

Auch in der letzten Entscheidung gab es nur die so genannte „Holzmedaille“. Nach einem 45:37 gegen Brasilien ging es für das Florett-Team (Benjamin Kleibrink, André Sanita, Alexander Kahl, Fabian Braun) im Halbfinale gegen die komplette russische Nationalmannschaft. Der klaren 23:45-Niederlage folgte dann auch im Kampf um Bronze ein knappes 42:45 gegen Italien. stk

