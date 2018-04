Team will Platz 2 wiederholen

Anzeige

Die besten Florett-Fechterinnen der Welt kreuzen am Samstag und Sonntag im Fechtzentrum Tauberbischofsheim die Klingen. Bei dem Weltcupturnier geht es samstags um Punkte für die Einzel, sonntags um Zähler für die Mannschafts-Weltrangliste. Schon heute werden ab 9 Uhr die Vorrunden gefochten. Der Direktausscheid der 64 Besten beginnt am Samstag um 9 Uhr, die Finals sind für 16 Uhr vorgesehen. Der Teamweltcup beginnt am Sonntag um 8 Uhr; der Endkampf ist für 15 Uhr angesetzt.

187 Fechterinnen aus 35 Nationen haben ihre Meldung für dieses Weltcupturnier abgegeben. Am Sonntag treten 22 Nationen an.

Rückblende: Im vergangenen Jahr bejubelten die Zuschauer in der Emil-Beck-Halle eine Fechterin aus Tauberbischofsheim auf der Finalbahn: Carolin Golubytskyi schaffte damals nach einem sehr guten Wettkampf den Sprung ins Halbfinale. Dort musste sie sich der späteren Zweiten Arianna Errigo aus Italien geschlagen geben. Ob dieses Jahr ein Podiumsplatz wiederholt werden kann? Carolin Golubytskyi wird nicht am Start sein, denn sie erwartet im Mai ihr erstes Kind.