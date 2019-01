Ticket zur EM gebucht

Arwen Borowiak vom Fecht-Club Tauberbischofsheim hat in seinem vorletzten Turnier vor der U17-Europameisterschaftsqualifikation die Fahrkarte zur EM nach Foggia gebucht. Am letzten Wochenende focht sich Borowiak nach fehlerfreier Vorrunde beim „European Cadet Curcuit“ in Bratislava bis in die Finalrunde der letzten Acht. Mit Rang fünf und dem damit verbunden Ticket zur EM kann der noch 16-jährige Florettfechter zum dritten Mal an einer Europameisterschaft teilnehmen.

„Eine fabelhafte Leistung, was Arwen da gezeigt hat, zwar reichte die Kraft nicht mehr aus, einen Podestplatz zu erreichen, aber die erbrachte Leistung lässt bei der EM auf mehr hoffen“, kommentiert Trainer Pawel Jacak. Vielleicht kann ja das junge Fechttalent am Wochenende noch einen oben drauf legen und die EM-Qualifikation für die Junioren (U20) auch fest machen, denn Borowiak steht derzeit auf Rang zwei in der Junioren-Nominierungsrangliste des Deutschen Fechterbundes. fc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019