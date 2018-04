„Tolle Sache für den Verein“

Anzeige

Premiere für den FC Würth: Der Künzelsauer Fecht-Club richtet erstmals die Deutschen Meisterschaften der Aktiven im Säbelfechten aus, die am 21. und 22. April in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie stattfinden.

Es wird gegeneinander gekämpft, Hiebe auf Oberkörper und Kopf verteilt, es wird emotionale Freuden- und Wutausbrüche, spannende und hochklassige Gefechte und zum Schluss strahlende Sieger geben. An diesem Wochenende richtet der Fecht-Club Würth Künzelsau Deutsche Meisterschaften im Säbelfechten aus, und das bereits zum siebten Mal.

Dennoch gibt es in diesem Jahr eine Premiere. Zum ersten Mal werden die nationalen Meister in der Erwachsenenklasse (in der Fechtsprache Aktive genannt) in Künzelsau ermittelt.