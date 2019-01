Uli Schreck: „Er kann es noch“

„Nach einer längeren Durststrecke für Peter Joppich hat er sich toll präsentiert und gezeigt, dass er es noch kann“, sagte Bundestrainer Uli Schreck nach Rang sechs Joppichs beim Weltcup in Tokio. der vierfche Weltmeister unterlag im Viertelfinale Race Imboden (USA) und schloss den Wettkampf auf dem sechsten Platz ab. Für Benjamin Kleibrink war nach im „32er“ erneut Schluss. Er wurde, wie beim Weltcup in Paris 21... Fabian Braun schaffte zum ersten Mal die Qualifikation für den Haupttag in dieser Saison und verlor gegen Enzo Lefort 7:15.

Ergebnisse: 1. Richard Kruse (GBR), 2. Race Imboden (USA), 3. Alessio Foconi (ITA), 3. Daniele Garozzo (ITA), 5. Jun Heo (KOR), 6. Peter Joppich (CTG Koblenz), 7. Timur Arslanov (RUS), 8. Miles Chamley-Watson (USA), 21. Benjamin Kleibrink (DFC Düsseldorf), 55. Fabian Braun (FSV Klarenthal). stk

