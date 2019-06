„Verlorener Sohn“ kehrt zurück

Zukünftig wird beim Fecht-Club Tauberbischofsheim das Herrendegen-Team wieder durch den derzeit besten deutschen Herrendegenfechter, Richard Schmidt, verstärkt.

Schmidt (26) der mit drei Jahren im FC Tauberbischofsheim mit dem Fechten begann, durchlief alle Jugend-Nationalteams. Er holte hier unter anderem Mannschafts-Silber und Einzel-Bronze bei den U23-Europameisterschaften.

Als amtierender Deutscher Meister im Einzel bei den Aktiven kehrte er dem FC TBB 2016 den Rücken. „Ich habe mich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt und die damaligen Verantwortlichen haben sich alles andere als professionell verhalten. Man hatte das Gefühl, dass jeder in eine andere Richtung schwimmt und das Wohlergehen der Sportler nicht mehr an erster Stelle stand.“

Richard Schmidt wechselte zum Fechtclub Offenbach und reifte in der Folgezeit zu einem Weltklassefechter heran. Er holte 2017 bei der Heim-WM in Leipzig die Bronzemedaille im Einzel.

An diesen Erfolg knüpfte er im Folgejahr bei der EM im serbischen Novi Sad an, wo er sich abermals die Bronzemedaille im Einzelwettbewerb sicherte.

„Verein ist im Aufschwung“

Ab der kommenden Saison 2019/2020 wird Schmidt nun wieder für den Fecht-Club Tauberbischofsheim an den Start gehen. „Ich bin dem FC Offenbach sehr dankbar. Ohne deren Unterstützung in dieser Zeit hätte ich meine Erfolge in jüngster Vergangenheit nicht erreicht. Dennoch habe ich das Gefühl, dass jetzt die Zeit gekommen ist, zu meinem Herzens- und Heimatverein zurückzukehren. Man spürt, dass der Verein im Aufschwung ist. Vieles läuft nun wieder professioneller als h zuvor. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und Teil dieses Aufschwungs sein.“

Richard Schmidt war auch nach seinem Wechsel nach Offenbach dem Fecht-Club Tauberbischofsheim stets verbunden gewesen. So trainierte er, der an der Universität Würzburg Jura studiert, größtenteils weiter in Tauberbischofsheim und blieb auch Vereinsmitglied über diese Jahre.

Seine alten und neuen Teamkollegen in Tauberbischofsheim sind von dem Wechsel begeistert. so freut freut sich der Deutsche Vize-Meister und Aktivensprecher Samuel Unterhauser: „Es ist großartig, dass Richy wieder zu uns zurückkehrt. Er wird unser Team nochmal auf ein neues Level heben. Richy war ja sowieso für uns nie wirklich weg und immer eine Stütze für die jüngeren Fechter in unserer Trainingsgruppe.“

Auch der Präsident der Gesellschaft zur Förderung des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, kann die Rückkehr des Tauberbischofsheimer Eigengewächses nur begrüßen: „Wir brauchen im Bundesleistungszentrum den Leistungssport als Vorbild, auch für den Breitensport in Deutschland. Richard Schmidt ist ein exzellenter Botschafter für Erfolg und Leistungssport in Tauberbischofsheim und damit mit Ausstrahlungswirkung nach Europa.“ ch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019