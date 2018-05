Anzeige

Die deutschen Degendamen und die Florett-Herren haben bei den Weltcup-Turnieren in Dubai und St. Petersburg vordere Platzierungen verpasst. Die deutschen Degen-Damen haben den Mannschafts-Weltcup in Dubai mit Rang 12 beendet. Die Florett-Herren des Deutschen Fechter-Bundes mussten nach zwei verletzungsbedingten Ausfällen aus dem Team-Weltcup in St. Petersburg aussteigen.

Beim Damendegen-Weltcup in Dubai hatten sich mit Beate Christmann (Tauberbischofsheim) und Alexandra Ndolo (Leverkusen) nur zwei deutsche Fechterinnen für das Hauptfeld qualifiziert. Alexandra Ndolo verlor ihr Auftaktgefecht gegen die Polin Barbara Rutz mit 9:15, Beate Christmann schied nach einer 10:15-Niederlage gegen Coraline Vitalis (Frankreich) an gleicher Stelle aus.

Resultate aus Dubai und aus St. Petersburg Weltcup Herrenflorett St. Petersburg (191 Teilnehmer): 1.Maxime Pauty (Frankreich), 2. Alessio Foconi (Italien), 3. Alexey Cheremisinov (Russland) und 3. Lee Kwanghyun (Südkorea), 5. Alexander Massialas (USA), 6. Andrea Cassara (Italien), 7. Jeremy Cadot (Frankreich), 8. Son Young Ki (Südkorea)…40. Alexander Kahl (FC Tauberbischofsheim)…44. Benjamin Kleibrink (FC Tauberbischofsheim)…58. Peter Joppich (CTG Koblenz)…59. Felix Klein (TSG Weinheim)…61. Luis Klein (TSG Weinheim). Team-Weltcup Herrenflorett St. Petersburg (23 Mannschaften): 1. USA, 2. Italien, 3. Frankreich, 4. Russland, 5. Südkorea, 6. Großbritannien, 7. Japan, 8. China…16. Deutschland. Weltcup Damendegen Dubai (190 Teilnehmerinnen): 1. Sun Yiwen (China), 2. Laurence Epee (Frankreich), 3. Choi Injeong (Südkorea) und Violetta Kolobova (Russland), 5. Emese Szasz -Kovacs (Ungarn), 6. Zhu Mingye (China), 7. Giulia Rizzi (Italien), 8. Coraline Vitalis (Frankreich)…36. Alexandra Ndolo (TSV Bayer Leverkusen)…52. Beate Christmann (FC Tauberbischofsheim). Team-Weltcup Damendegen Dubai (24 Mannschaften): 1. USA, 2. Russland, 3. Italien, 4. Frankreich, 5. Südkorea, 6. Hongkong, 7. Polen, 8. China…12. Deutschland. owo

Siegerin des Weltcups wurde die Chinesin Sun Yiwen durch ein 15:9 gegen Laurence Epee aus Frankreich.