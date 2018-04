War es der letzte Weltcup in „TBB“?

Anzeige

Es war der erste Weltcup in Tauberbischofsheim, der ohne Hauptsponsor stattfand. Jahrelang hatte „Würth“ dem so hochkarätig besetzten Florett-Turnier „den Namen gegeben“. Doch dieser Sponsor hat dem Fecht-Club ebenso wie Hauptgeldgeber Samsung den Rücken gekehrt (wir berichteten). „Wir brauchen künftig wieder einen Sponsor für dieses Event“, sagte Rita König-Römer, Chefin der Sport-Marketing Tauberbischofsheim (SMT). Das Turnier am Wochenende haben SMT und FC mit eigenen Mitteln gestemmt. „Aber so kann es nicht weiter gehen“, weiß König-Römer. Der Geschäftsführerin schwebt für 2019 eine Geldgeber-Gemeinschaft mit mehreren Unternehmen für diesen Weltcup vor.

Denn eines ist klar: Sollten die Tauberbischofsheimer dieses Turnier abgeben, werden sie es vermutlich nie mehr bekommen. „Die anderen Nationen reißen uns das aus den Händen“, sagte König-Römer. Das „TBB“-Turnier ist neben Heidenheim (Herren-Degen) und Bonn (Herren-Florett) einer von drei Weltcups in Deutschland. mf