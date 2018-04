Wechsel des Vereins steht im Raum

Anzeige

Heute ist es genau 19 Tage her, dass das Ende des Rechtsstreits zwischen einem Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessport-Verband (LSV) mit einem Vergleich bekannt wurde. Es war ein Prozess, bei dem öffentlich wurde, dass es im Fecht-Zentrum Tauberbischofsheim riesige Macht- und Grabenkämpfe gibt; ja, ein Zustand der Missgunst und des Misstrauens herrscht. All die im Anschluss an das Prozessende artikulierten Bekundungen, ab sofort nach vorne zu schauen und den Sport wieder in den Mittelpunkt zu rücken, sind bis jetzt allerdings nur Lippenbekenntnisse gewesen.

Weiterhin duellieren sich die beiden mehrfach beschriebenen „zwei Lager“; im Hintergrund wird über weitere rechtliche Schritte nachgedacht. „So kann es nicht weiter gehen“, sagte Rita König-Römer, Chefin der Sport-Marketing Tauberbischofsheim. Vermutlich betonte Elvira Menzer-Haasis, die Präsidentin des LSV, dem neuen Träger des Zentrums, am Samstag auch deshalb nochmals eindringlich: „Wir können nur mit gegenseitigem Vertrauen, den Boden für Erfolge bereiten.“

Aber wer eint die Lager? Oder: Wie eint man zerstrittene Protagonisten? Thomas Bayer, Vorstandsmitglied des Fecht-Clubs, sagt: „Ich bin kein Lager-Mensch. Ich versuche, knallhart rational zu beurteilen. Dabei habe ich festgestellt, dass es hier weiter viel Potenzial gibt. Doch um das zu heben, bedarf es Beweglichkeit.“