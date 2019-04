WM-Zweiter und Weltranglisten-Erster

Das deutsche U-20 Damensäbel-Team wurde im polnischen Torun den hohen Erwartungen gerecht. Noch vor einem Monat gewannen Lisa Gette, Julika Funke, Anna-Lena Bürkert (alle FC Würth Künzelsau) und Larissa Eifler (TSV Bayer Dormagen) Mannschafts-Gold bei der Junioren-Europameisterschaft. Bei der WM wurde es schlussendlich Silber. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Fechterinnen“, sagte Bundestrainer Pierre Guichot. „Sie hatten die Goldmedaille auf der Spitze, aber am Ende waren die Ungarinnen zu stark.“ 43:45 verlor das deutsche Quartett im Finale nach einem spannenden Kampf und ständigen Führungswechseln gegen die Magyarinnen. Das Herren-Team der Sabreure wurde Siebter.

Im Feld der 25 Nationen war das deutsche Frauen-Team nach einem Freilos in der ersten Runde mit Siegen gegen Spanien (45:36) und Korea (45:37) ins Halbfinale eingezogen. Dort setzte sich das deutsche Quartett in einer Neuauflage des EM-Finals 45:43 gegen Italien durch. Mit der Silbermedaille und den 104 Punkten für die Weltrangliste zog das Team an den bis dato führenden Russinnen vorbei und liegt damit erstmals auf Platz eins der Welt. „Mit dem Ergebnis krönen die jungen Fechterinnen eine sehr erfolgreiche Saison“ freute sich Dominik Behr, Sportdirektor des FC Würth.

Bereits zuvor traten die Künzelsauer Nachwuchsfechterinnen im Einzel an. Hier lief es – wie auch bei der EM – nicht nach den Vorstellungen der jungen Leistungsträgerinnen. Das beste Ergebnis erzielte Lisa Gette auf Platz 22. Auf den 24. Rang kam Julika Funke. Anna-Lena Bürkert wurde 51. „Sicher ist da noch Luft nach oben. Für Lisa und Julika gibt es aber kommendes Jahr nochmal die Chance auf einer Nachwuchs-WM ganz nach vorne zu kommen“, resümiert Dominik Behr.

