Zum dritten Mal einstellig

Die Tauberbischofsheimerin Leonie Ebert hat mit Rang sieben beim Damenflorett-Grand-Prix in Shanghai ein weiters Mal ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze unter Beweis gestellt. Die 18-jährige Ausnahmefechterin schied erst im Viertelfinale nach einer knappen 10:12-Niederlage gegen Chae Song Oh (Südkorea) aus.

Leonie Ebert, die bereits beim Heim-Weltcup in Tauberbbischofsheim und in Anaheim mit Rang drei geglänzt hatte, startete in Shanghai mit einem klaren 12:5 gegen die Italienerin Elisabetta Bianchin in den zweiten Turniertag. Anschließend setzte sie sich gegen die Französin Julie Mienville mit 15:6 durch und stand nach einem 15:13 gegen deren Landsfrau Astrid Guyart in der Finalrunde. Die Südkoreanerin Chae Song Oh verhinderte dann mit ihrem Sieg den Einzug von Leonie Ebert in das Halbfinale des mit 156 Fechterinnen stark besetzten Grand-Prix.

Neben Leonie Ebert hatte sich zudem Vereinskameradin Anne Sauer für die Hauptrunde qualifiziert, schied allerdings nach einer frühen 10:15-Niederlage gegen Martyna Dlugosz (Polen) vorzeitig aus. Sie belegte am Ende Platz 35. owo