Zweite Zeugin wird gehört

Eigentlich hätte morgen ein Urteil im Arbeitsgerichtsprozess zwischen einem gekündigten Fecht-Trainer aus Tauberbischofsheim und dem Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) verkündet werden sollen (wir berichteten mehrfach). Verkündet wird morgen um 9 Uhr beim Landesarbeitsgericht Stuttgart zwar – allerdings kein Urteil.

„Es wird ein Fortsetzungstermin bekanntgegeben“, teilte gestern Hans-Jürgen Augenschein, stellvertretender Pressesprecher des Landesarbeitsgerichts, auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten mit. Der Grund: Die Beweisaufnahme in diesem Berufungsprozess wird fortgesetzt. Noch im März soll die Zeugin gehört werden, die am 7. Februar, dem eigentlichen Berufungstermin, aufgrund eines kurzfristigen Arzttermines verhindert gewesen war.

Im Moment stellt sich die Situation wie folgt dar: Eine Weltklassefechterin hat einem Trainer vorgeworfen, sie 2003 in ihrem Hotelzimmer in Porec (Kroatien) sexuell belästigt zu haben. Diesen mutmaßlichen Vorgang hat die Athletin am 7. Februar während der Gerichtsverhandlung unter Tränen geschildert. Ihre damalige Zimmerkollegin sei dann in dem Raum gekommen, worauf der Trainer hastig aufgesprungen sei und das Zimmer verlassen habe. Dabei soll ein Spiegel zu Bruch gegangen sein.