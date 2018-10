Zweiter und Erste in der Rangliste

Das erste A-Jugend-QB-Degen- Turnier der Saison fand in Bonn statt. Es war mit einer Teilnehmerzahl von 179 Fechtern aus fünf Nationen ein sehr stark besetztes Turnier. Nach einer fehlerfreien Vor- und Zwichenrunde focht sich Sedat Bakay (bild oben mit Trainer Jo Braun) in den 64er Direktausscheid. Dort ließ er ebenfalls nichts anbrennen und focht sich direkt bis in das Finale.

Erst im Finale wurde er durch Heimfechter Fabio Murru gestopt. Somit setzte Bakay auf Position zwei der deutschen Rangliste.

Drei in Direktausscheidung

Die Damendegenfechterinnen des FC Tauberbischofsheim machten es am nächsten Tag nach und mit Katharina Kozielski, Sarah Toumi, Lina Zerrweck und Stelina Foot schaften es alle vier in den 64er Direktausscheid.

Im Gefecht um den Einzug unter die besten 16 trafen Toumi und Kozielski aufeinander, welches Kozielski für sich entschied. Dann verlor Katharina Kozielski gegen Giulia Albrecht aus Heidenheim und beendete das Turnier mit Platz 13.

Lina Zerrweck hingegen focht sich stark bis in das Finale und gewann gegen Lokalmatadorin Floria Wedel mit 15:9. Degenfechterin, Lina Zerrweck führt die deutsche Rangliste an. fc/Bilder: Fecht-Club

