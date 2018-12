Clingenburg Festspiele mit Hochkarätern

Weikersheim.Die Clingenburg Festspiele 2019 werfen ihre Schatten voraus: Die Ruine der staufischen Clingenburg erhebt sich majestätisch etwa 40 Meter über der romantischen Altstadt von Klingenberg. Sie liegt malerisch inmitten von Weinbergen und bietet mit der über mehrere Ebenen aufgefächerten Terrassenbühne eine einmalige Kulisse für Theateraufführungen unter freiem Himmel. Entspannen, Genießen und Abschalten, aber auch auf aktuelle Themen der Gesellschaft aufmerksam machen, ist die Devise des Veranstalters und des Intendanten.

Der neue Intendant Wolfgang Hofmann hat mit den Verantwortlichen des Vereins für die Festspiel-Saison 2019 diese Stücke ausgesucht.

Der schrägste Trip der Musicalgeschichte: "Richard O’Brien’s Rocky Horror Show" (Premiere am 7. Juni um 20 Uhr). Eine stürmische Nacht im Nirgendwo: Das frisch verlobte, glücklich verliebte und sehr unschuldige Paar Brad Majors und Janet Weiss klopft nach einer Reifenpanne an die Pforte eines abgelegenen Schlosses und bittet um Hilfe. Die Tür öffnet sich, und es beginnt für die beiden eine Reise in völlig neue, nie erahnte fantastische Erfahrungen. In dieser Nacht werden sie Zeugen, wie der faszinierendexzentrische Wissenschaftler Dr. Frank’n’Furter einer ausgesucht illustren – und sehr musikalischen – Gesellschaft seine größte und genialste Kreation präsentiert: Rocky, ein künstliches Wesen, geschaffen zum reinen Vergnügen. Und so erleben Brad und Janet Dinge, die sie für immer verändern und die sie nie vergessen werden…

Die romantische Komödie "Shakespeare in Love", nach dem mit sieben Oscars ausgezeichneten Film von 1998, nach dem Drehbuch von Mac Normann und Tom Stoppard, in der Bühnenfassung von Lee Hall feiert am 19. Juli um 20 Uhr Premiere. Der Dichter und Theaterautor Will Shakespeare befindet sich in einer Schaffenskrise, kein Gedicht, kein Stück will ihm gelingen – und dann verliebt er sich auch noch in eine junge Frau, die für sich das Unmögliche will: Viola de Lesseps möchte Schauspielerin sein, ausgerechnet in Shakespeares Truppe. Das aber ist nur Männern erlaubt. Also schlüpft Viola in Männerkleidung und schafft es auf Shakespeares Bühne – und in sein Herz. Die geliebte Schöne ist aber längst einem anderen versprochen! Und als wäre das nicht genug für turbulente Verwicklungen, erhellende Missverständnisse und deftige Überraschungen, verlangt Königin Elisabeth nach einem neuen Stück. Und so verfasst Will, von Viola inspiriert, Romeo und Julia, jene größte Liebesgeschichte, die so traurig endet…

Für Kinder ab fünf Jahren ist das Stück „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“, das am 16. Juni um 15 Uhr Premiere feiert. Immer wieder samstags! Wie aus dem Nichts taucht an einem Samstag ein eigenartiges Wesen mit roten Haaren, Trommelbauch und blauen Punkten im Gesicht bei Herrn Taschenbier auf: das Sams. Es ist laut, frech, singt Lieder und reimt von früh bis spät. Lauter Dinge, die Herr Taschenbier eigentlich gar nicht mag. Und dennoch haben die beiden eine Woche lang richtig viel Spaß zusammen – der Kinderklassiker von Paul Maar.

Unter der Rubrik Junges Theater präsentieren die Organisatoren "Tschick", von Wolfgang Herrndorf. Für Jugendliche ab zwölf Jahren. Premiere ist am 30. Mai 2019 um 15 Uhr.

Am 24. Juni 2019 erinnern die Festspiele an die britische Beatund Rockband, die Beatles, mit der Beatles Revival Band und am 22. Juli wird die Musik von Pink Floyd begeistern. Die Musiker und Sänger der Band "echoes – an Acoustic Tribute to Pink Floyd" rocken dann die Bühne der Clingenburg.

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten auf Tickets für die Clingenburg Festspiele (7. Juni bis 11. August 2019) 30 Prozent Rabatt. Pro FN-Card PREMIUM können nur zwei Tickets rabattiert werden.