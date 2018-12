Die größten Musical-Momente vereint

Bad Mergentheim/Buchen.Gut zwei beziehungsweise drei Jahre ist es her, als das Buchener und Bad Mergentheimer Publikum mit „Musical Moments“ ein Bühnenprogramm im Galaformat der Extraklasse erlebte. Die Begeisterung war riesengroß. 2019 kommt die Veranstaltung zurück. Initiator Espen Nowacki verspricht wieder schönste, leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, großartige Ensemble- Szenen, Rock, Ballett und Comedy mit Esprit.

„Musical Moments“ ist eine Kreation aus über 20 der erfolgreichsten Musicals unserer Zeit. Anspruchsvolle Titel aus den Weltmusicals wie „Evita“, Cats“ „Elisabeth“, Superhits von „ABBA“, Rockstimmung mit den legendären „Blues Brothers“, schaurige Atmosphäre mit dem „Phantom der Oper“ sowie dem „Tanz der Vampire“ – und ein grandioses „We will rock you“ fehlt natürlich auch nicht. Das ist nur ein kleiner Auszug des hochklassigen Bühnenprogramms. Ein Augenschmeichler sind die märchenhaften Kostüme, ein Ohrenschmaus die weltberühmten Titel, Gänsehaut die Atmosphäre: romantisch, schaurig-düster, ein bisschen sexy und gleich wieder komisch und schräg. Acht temperamentvolle Tänzer, Musical-Profis, die mit Leidenschaft singen, tanzen und große Emotionen hervorbringen. Wunderschöne Choreografien und ein spannendes, abwechslungsreiches Bühnenbild, mal märchenhaft, mal verträumt oder auch sehr gruselig…

Konzipiert und stetig weiterentwickelt wurde der Bühnenerfolg „Musical Moments“ von Espen Nowacki, der aus Oslo stammt. Nach seinem Diplom als Musical- Darsteller an der renommierten Guilford School of Acting in England spielte Espen Nowacki unzählige Hauptrollen an den großen Bühnen Europas. Seit 2005 produziert er seine eigenen Konzert- und Kulturveranstaltungen und arbeitet als Künstlerischer Leiter für die verschiedensten Produktionen.

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten auf Tickets für „Musical Moments“ in Bad Mergentheim (4. Januar 2019) und Buchen (29. März 2019) 20 Prozent Rabatt. Pro FN-Card PREMIUM können nur zwei Tickets rabattiert werden.