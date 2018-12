Dieter Thomas Kuhn - gute Laune garantiert

Bad Mergentheim.Diesmal mussten die „Kuhnis“ – die Fans von Dieter Thomas Kuhn – besonders lange auf die Konzerttermine 2019 warten. Der Grund hierfür lag in einer diffizilen Tourneeplanung, da im kommenden Jahr ausschließlich im Sommer und nur maximal 24 Konzerte gespielt werden. Eins davon findet am 5. Juli im Schlosshof in Bad Mergentheim statt (Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr).

„120.000 Besucher alleine im Sommer 2018 und über 150 000 Besucher bis zum Jahresende zeigen die unstillbare und ungebrochene Lust auf Dieter Thomas Kuhn & Band. In nahezu allen Städten hatten wir Besuchersteigerungen“, zeigt sich Kuhn-Manager und VADDI Concerts-Geschäftsführer Marc Oßwald beeindruckt. „Dieter Thomas Kuhn & Band“-Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Kuhn-Konzerte sind Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschworene Gemeinschaft, die jeden gerne aufnimmt. Hier haben alle Spaß, lernen neue Freunde kennen, treffen alte Freunde wieder. Alle feiern mit allen!

Angefangen hat alles in den populärsten Alternative- und Independent- Clubs Deutschlands: Batschkapp Frankfurt und Markthalle Hamburg waren die ersten Stationen einer außergewöhnlichen Karriere. Die Auswahl der Locations machte gleich klar: Hier geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat!

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten auf Tickets für das Konzert von Dieter Thomas Kuhn & Band am 5. Juli 2019 in Bad Mergentheim 10 Prozent Rabatt. Karten gibt es in den Kundenforen der FN. Pro FN-Card PREMIUM können immer nur zwei Tickets rabattiert werden.