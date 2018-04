Eine Stadt, eine Nacht und überall Livemusik

Anzeige

Wertheim.Ein außergewöhnliches Erlebnis und ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher der langen Nacht der Livemusik am 14. April in Wertheim. Quer durch die Stadt sowie durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot. Der Rock’n’Roll der 50er ist genauso vertreten wie zeitloser Blues, Folk und Boogie. Lateinamerikanische Musik und Partykracher der 80er und 90er Jahre wechseln sich ab mit Funk und Soul. Es werden leise und laute Akzente gesetzt und Musik zum schweißtreibenden Abfeiern und genießerischen Fingerschnippen präsentiert.

Die Besucher erleben ein musikalisches Feuerwerk hautnah und entdecken Wertheim beim nächtlichen Kneipenwandertag durch die Innenstadt einmal auf eine ganz neue Weise. Traditionshäuser, Cafés und Szenekneipen laden sie ein und präsentieren sich dabei von ihrer besten Seite. Und so einfache funktioniert es: Für einen einmaligen Eintrittspreis erhält man ein Eintrittsarmbändchen und hat damit freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Eintrittsbändchen sind ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen erhältlich. Damit grooven die Besucher unbeschwert von einem Konzert zum anderen.

Alle Bands treten von 20 bis 1 Uhr auf. Auf der Bühne der Sparkasse Tauberfranken eröffnet Wild 3 Night die Freiluftsaison 2018 mit Rock, Pop und Hits der 80er. Für das leibliche Wohl gibt es frische Leckerbissen vom Grill und für wohlige Atmosphäre sorgen eigens angeheizte Feuertonnen.