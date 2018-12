Genießen, Spaß haben und sparen

Der Schlemmerblock ist der Gastronomie- und Freizeitführer der Region. Bei allen Gastronomie- und vielen Freizeitangeboten gilt das 2:1-Prinzip – man geht zu Zweit essen und erhält immer eine von zwei Mahlzeiten gratis. Bei Freizeitanbietern bekommt man die zweite Eintrittskarte umsonst oder alternativ eine Gesamtersparnis von mindestens 30 Euro. Gutscheine gibt es für die Kategorien Restaurant, Schnellrestaurant, Frühstück/ Brunch, Café/ Eiscafé, Schlürfen und Freizeit.

Mit den Zusatzangeboten Single, Family, 4:2- Friends, Homeservice und Abholung kann jeder von den Vorteilen der Gutscheine profitieren. Der Schlemmerblock 2019 ist ab sofort gültig bis 1. Dezember 2019.

Main-Tauber-Kreis 2019:

Im Schlemmerblock Main-Tauber- Kreis 2019 sind 140 hochwertige 2:1-Gutscheine enthalten. Besondere Highlights sind vor allem unter den Restaurants das Landhotel Drei Lilien in Werbach, das China Restaurant Shanghai in Tauberbischofsheim und Dinges in Wertheim. Unter den 31 Freizeitanbietern im Schlemmerblock finden sich 2:1-Gutscheine für Die Badische Landesbühne in Tauberbischofsheim, Burg-Park- Ring in Bad Mergentheim und unseren Schlemmerblock- Award-Gewinner das Wonnemar in Marktheidenfeld. Auch der Holiday Park in Hassloch ist in diesem Jahr mit einem Angebot dabei, hier erhalten Besucher 8 Euro Rabatt pro Eintrittskarte für bis zu sechs Personen.

Würzburg & Umgebung 2019:

178 hochwertige 2:1-Gutscheine sind im Schlemmerblock Würzburg & Umgebung 2019 enthalten. Besondere Highlights sind vor allem unter den Restaurants Kai Sushi & Bar, das Watan Afghanisches Restaurant und Kullmann’s Grill & Diner in Würzburg. Unter den 39 Freizeitanbietern im Schlemmerblock finden sich 2:1-Gutscheine für die Rimparer Wölfe in Rimpar und in Würzburg das DAV Kletterzentrum sowie das Central Programmkino.

Miltenberg & Umgebung 2019:

Im Schlemmerblock Miltenberg & Umgebung 2019 sind 144 hochwertige 2:1-Gutscheine enthalten. Highlights sind vor allem unter den Restaurants die drei Schlemmerblock- Award-Gewinner 2018 – der Gasthof Rebstock in Klingenberg, Zum Wagner in Niedernberg und der Deutsche Hof in Amorbach. Unter den 28 Freizeitanbietern im Schlemmerblock finden sich 2:1-Gutscheine für die Reederei Henneberger und das Theater Lilli Chapeu in Miltenberg und Kleinheubach sowie die Classik-Saunen in Klingenberg. Auch hier gehört der Holiday Park zu den Partnern.

FN-Card PREMIUM-Inhaber erhalten den Schlemmerblock für die Auflage 2019 exclusiv im Monat Dezember 2018 für 12,45 Euro statt 34,90 Euro in allen Kundenforen der Fränkischen Nachrichten (maximal zwei rabattierte Schlemmerblöcke pro FN-Card PREMIUM). Den Schlemmerblock gibt es für die Regionen Main-Tauber, Miltenberg und Würzburg.