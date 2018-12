Hinreißende Nacht der Musicals

Bei „Die Nacht der Musicals“ werden in einer über zweistündigen Show die größten Highlights und bekanntesten Hits der Musical-Topseller präsentiert. Ab Dezember 2018 gastiert die erfolgreichste Musicalgala Europas in ausgewählten Spielorten in Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und der Schweiz. Und am 25. Februar ist das Veranstaltungshighlight in der Stadthalle in Tauberbischofsheim zu sehen.

Tauberbischofsheim.In einer spektakulären Show gelingt es den Darstellern ein Potpourri bekannter Musical-Hits aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Mamma Mia, Cats und vielen weiteren Musicals darzubieten und für Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen. Aber auch die Romantik kommt nicht zu kurz. So werden Songs wie „Der letzte Tanz“ aus Elisabeth oder „Das Phantom der Oper“ aus dem gleichnamigen Musical präsentiert und führt garantiert zu feuchten Augen.

Original-Darsteller und Top- Solisten der Szene, unterstützt von zahlreichen Profi-Tänzern, bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die Darbietungen und entführen den Zuschauer in die fantastische Welt der Musicals, um an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte zu erleben. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern.

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten auf Tickets für „Die Nacht der Musicals“ am 25. Februar in Tauberbischofsheim 10 Prozent Rabatt. Karten gibt es in allen Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Pro FN-Card PREMIUM können nur zwei Tickets rabattiert werden.

