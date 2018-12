In Bad Mergentheim geht es "Ab in den Süden"

Am 17. März geht es im Kursaal Bad Mergentheim „Ab in den Süden“. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten.

Bad Mergentheim.Das ist die Geschichte, um die sich rund 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. In der professionell choreographierten Show verbinden sich Klassiker wie „Anita“, „Atemlos“, „Er gehört zu mir“, „Tage wie dieser“, „Schuld war nur der Bosa Nova“, „Wahnsinn“, „Major Tom“ oder „Verdammt, ich lieb dich“ gekonnt mit der Story. Die sechs professionell ausgebildeten Musicaldarsteller zeigen hier mit großem Enthusiasmus ihre Bühnen- Erfahrung und „leben“ ihre Rollen geradezu. Da ist das junge, verliebte Ruhrgebietspärchen Marina und Torben, die schon zu Beginn der turbulenten Reise auf die stimmgewaltige, sehr resolute Resi stoßen. Und Resis Ehemann, der resignierte Mathelehrer Michael erlebt – ehe er es sich versieht – den Rausch des zweiten Frühlings. Als drittes Paar im Bunde stellt das Münchner Schickeria Paar Anita und Jonny, am Ende fest, dass sie trotz gemeinsamer Vorliebe für guten Champagner unterschiedlicher sind als gedacht. Eine brillante Ton- und Lichtshow setzt das Geschehen auf der Bühne perfekt in Szene.

Konzipiert und stetig weiterentwickelt wurde die Hit-Komödie von Espen Nowacki, der in Norwegen geboren wurde. Nach seinem Diplom zum Musical- Darsteller spielte Espen Nowacki unzählige Hauptrollen an den großen Musical-Bühnen Europas. Heute produziert der 47-Jährige seine eigenen Konzert- und Kulturveranstaltungen und arbeitet als Künstlerischer Leiter für die verschiedensten Produktionen. Seit der Premiere 2016 wird das Erfolgsmusical „Ab in den Süden“ vom Publikum an deutschen Bühnen frenetisch gefeiert. „Wir freuen uns, mit ,Ab in den Süden’ Bad Mergentheim zu besuchen“, sagt Espen Nowacki: „Gerade hier in Bad Mergentheim haben wir uns so besonders wohl gefühlt, die fränkische Mentalität ist einfach großartig und an Herzlichkeit nicht zu überbieten – so intensiv haben wir das selten erlebt.“

Auf Tickets für „Ab in den Süden“ am 17. März 2019 in Bad Mergentheim erhalten Inhaber der FN-Card PREMIUM 20 Prozent Rabatt. Karten sind in allen FN-Kundenforen erhältlich. Pro FN-Card PREMIUM können nur zwei Tickets rabattiert werden.

