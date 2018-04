Licht der Erkenntnis beim Mozartfest

Anzeige

Aus Berlin stammt die Vokalband Delta Q, bei der garantiert alles mundgemacht ist. „Mundmukke“, sagen die vier Sänger zu ihrem Stil, der bis auf die Vorgabe „a cappella“ keinerlei Einschränkung kennt. In ihren humorvollen, bewegungs- und energiegeladenen Programmen geht es stets querbeet durch die Musikgeschichte: Aktuelle Popcharts werden dabei ebenso durchpflügt wie das weite Feld der Klassik oder manche Volksmusik-Landschaft. Was auch immer sich Delta Q vornimmt, es ist danach anders, frisch und unwiderstehlich.

Pierre-Laurent Aimard am Klavier

„Ich liebe und verehre Mozart. Er litt Hunger, fror, fast alle seine Kinder starben, seine Frau war krank, er kannte nur Leid. Und trotzdem lächelte er immer“, sagte Olivier Messiaen über Wolfgang Amadé Mozart und nahm sich vor, in seiner Musik zu lächeln wie das bewunderte Vorbild. Auf der Suche nach einer „humanen Musik“ schöpfte Messiaen seine Inspiration in der Vergangenheit, im Glauben und in der Natur, und schuf wie die bedeutenden klassischen Ahnen eine unverkennbare Tonsprache.

„Pierre-Laurent Aimard ist Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben unserer Zeit“, hieß es in der Begründung der Ernst von Siemens Musikstiftung, als sie im Juni 2017 dem französischen Pianisten ihren renommierten Preis verlieh. Es ist bezeichnend für den bescheidenen Preisträger, dass er sich mit den Worten bedankte: „Ich glaube, dass vor allem Schöpfer diesen Preis verdienen. Ein Interpret zählt vergleichsweise wenig.“ Dabei wird es immer wieder gleichermaßen erfrischend und erhellend, wenn Aimard am Mittwoch, 20. Juni, von Bach bis Boulez Musikwerke neu denkt.

ENNUI – Geht es immer so weiter?

Ein Abend über die Langeweile – in dem jedoch ganz und gar nichts fad ist. Die existenzielle Langeweile stellen Franui und Peter Simonischek zur Disposition. Jenen Moment, in dem die schwarze Leere einen ergreift und die Absurdität des Daseins bewusst macht. Aber es gibt ein wirksames Fluchtmittel: die Unterhaltung. Davon hat Mozart jede Menge zu bieten und Erik Satie ebenfalls. Divertimenti heißen ihre Unterhaltungsstücke und könnten unterschiedlicher kaum sein. Mit Franui kommen sie ins Gespräch und unterhalten sich über Stile und Epochen hinweg. Jedermann in Salzburg, Ignorant an der Wiener Burg, Toni Erdmann auf der Kino-Leinwand: Peter Simonischek zählt zu den vielseitigsten Schauspielern im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit Franui hat er das musikalisch-literarische Kabinettstück über die Langeweile erarbeitet. Zwischen Musette und Heurigem, Klezmer und Jazz, Kammermusik und Brass bewegt sich deren Musik. Mit zündender Lust an der Doppelbödigkeit überführen sie am Freitag, 22. Juni, die großen Werke der Klassiker in ihre ganz eigene charmante und fabelhafte Klangsprache. red

