Wertheimer Nightgroove – eine Nacht, eine Stadt und überall spielt die Musik

Ein außergewöhnliches Erlebnis und ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher beim Wertheimer Nightgroove, dem Musik- und Kneipenfestival im Herzen der Stadt, am Samstag, 30. März. Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot. Der Rock’n’Roll der 50er ist genauso vertreten wie zeitloser Blues, Folk und Boogie. Lateinamerikanische Musik und Partykracher der 80er und 90er Jahre wechseln sich ab mit Funk und Soul. Es werden leise und laute Akzente gesetzt und Musik zum schweißtreibenden Abfeiern und genießerischen Fingerschnippen präsentiert.

Die Besucher der langen Nacht der Livemusik in Wertheim erleben das musikalische Feuerwerk hautnah und entdecken Wertheim beim nächtlichen Kneipenwandertag durch die Innenstadt einmal ganz anders. Traditionshäuser, Cafés und Szenekneipen laden sie ein und präsentieren sich dabei von ihrer besten Seite.

Und so funktioniert’s: Der Eintritt beträgt am Abend einmalig 15 Euro (Vorverkauf günstiger). Dafür gibt’s ein Eintrittsarmbändchen und freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Die Eintrittsbändchen sind ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen erhältlich. Damit groovt man unbeschwert von einem Konzert zum anderen.

Auf der Bühne der Sparkasse Tauberfranken am Marktplatz eröffnet Wild Night die Freiluftsaison 2019 mit Rock, Pop und Hits der 80er. Karibisches Flair versprüht die Band Karibik Tropical in der Afrika Cocktailbar. Die kraftvolle und dynamische Combo um Nelson Cruz zaubert das lebensfrohe Ambiente ihrer heimatlichen karibischen Sonneninseln auf die Bühne: lebensfroher Merengue und romantische Bachatas aus der Dominikanischen Republik, traditionelle Cumbias aus Kolumbien, heißer Salsa aus Puerto Rico und Mambo, Cha-Cha-Cha und Son aus Kuba.

Dreizehn Musiker, die mit Leib und Seele Musik machen – das ist Soulicate. Eine unvergessliche Liveshow und Musik, die direkt von den Ohren in die Beine geht! Von den Klassikern der 60er und 70er Jahre, Neosoul der 80er und 90er, einer ordentlichen Portion Funk bis hin zu aktuellen Titeln mit dem fantastischen und mitreißenden Sound eines groß(artig)en Soul-Ensembles. Von 21 bis 1 Uhr ist die Gruppe auf der Bühne der Stadtwerke Wertheim zu hören. Cover von Schlager bis Heavy Rock verspricht Die Band ohne Namen im La Flamme.

(Un)plugged Project spielt im Zum Ochsen mit Partycover, 90er und Pop auf. Diese fünf jungen Musiker haben sich zum Ziel gesetzt, durch ihre einzigartige Show ein Publikum aller Altersklassen zu begeistern. Der natürliche Sound und der prägnante, mehrstimmige Gesang zeichnen die Band besonders aus und unterscheiden sie merklich von herkömmlichen Partybands.

Weitere Bands garantieren einen unvergesslichen Abend für die Besucher des diesjährigen Wertheimer Nightgroove. Für alle, die mit den Auto zum Nightgroove kommen, hat die Parkgarage Altstadt (Kaverne) bis 3 Uhr geöffnet.

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten an der Abendkasse 3 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis des Wertheimer Nightgroove am 30. März.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019