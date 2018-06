"Die Herzen für Menschen in Not und am Rand der Gesellschaft öffnen"

Hardheim.Zu einem mit Dank an Gott und mit Hoffnung verbundenen Rückblick nutzte Pfarrer Andreas Rapp die Messe zum Jahresabschluss am Donnerstagabend in der katholischen Pfarrkirche.

Rapp sprach in seiner Predigt einige wesentliche, die katholische Pfarrgemeinde St. Alban prägende Geschehnisse und die damit verbundenen Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen an, bei denen sich engagierte

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2494 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016