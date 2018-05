Ministranten bauten Trevi-Brunnen nach

Anzeige

Hardheim.Vom 1. bis 7. August findet die internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom statt. Am Sommerfest möchten die Hardheimer Minis nochmals über diese große Aktion informieren. In dem nachgebauten Trevi-Brunnen neben der Pfarrgarage können nach Brauchtum Münzen gespendet werden. Des Weiteren gibt es in der Pfarrgarage Pizzen. Darüber hinaus findet am Sonntag, 13. Juni, um 16.45 Uhr auf der Bühne am Schlossplatz eine Versteigerung statt. Der Hardheimer Künstler Werner Blaschke hat den Romwallfahrern eine Metall-Ameise gestiftet.